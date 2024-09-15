Başkan Altay'ın oğlunun nikahına Konyalı 3 bakan şahitlik etti

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın oğlu Ali Necati ile Aydan Meram’ın nikah şahitleri Konyalı bakanlar oldu. Törene katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çifte mutluluklar diledi. Nikahı ise Başkan Altay kıydı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın mimar oğlu Ali Necati ile nişanlısı diyetisyen Aydan Meram’ın nikah töreni Selçuklu Kongre Merkezinde yapıldı. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli şehirlerin belediye başkanları ve protokol üyeleri ile aileler katıldı. Çiftin nikahını Başkan Uğur İbrahim Altay kıyarken, nikah şahitleri ise bakanlar Ali Yerlikaya, Murat Kurum ve Mahinur Özdemir Göktaş oldu. 3 bakan, evlenen çifte mutluluklar dilerken, evlilik cüzdanını Bakan Mahinur Özdemir Göktaş verdi.