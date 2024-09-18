Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Okulun ilk günü kazada yaralanan Abdullah Furkan, yaşam mücadelesini kaybetti

        KONYA'nın Beyşehir ilçesinde okulun ilk günü eve dönüş yolunda içinde bulunduğu otomobilin takla atmasıyla yaralanan lise 1'inci sınıf öğrencisi Abdullah Furkan Şeker (15), 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 16:07 Güncelleme: 18.09.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okulun ilk günü kazada yaralanan Abdullah Furkan, yaşam mücadelesini kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'nın Beyşehir ilçesinde okulun ilk günü eve dönüş yolunda içinde bulunduğu otomobilin takla atmasıyla yaralanan lise 1'inci sınıf öğrencisi Abdullah Furkan Şeker (15), 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi ise tedavilerinin ardından farklı zamanlarda taburcu oldu.

        Beyşehir Esence Mahallesi'nde oturan Hulusi Maviş (41), 9 Eylül günü saat 17.00 sıralarında, yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Üzümlü Mahallesi’nde bulunan Üzümlü Çok Programlı Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi oğlu Murat Mert Maviş (15) ile oğlunun okul arkadaşları aynı yaştaki Ahmet Emin Erçik, Samet Yağcı ve Abdullah Furkan Şeker'i okuldan alıp, evlerine dönmek üzere yola çıktı. Maviş yönetimindeki 42 BKT 58 plakalı otomobil, Beyşehir-Derebucak yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Abdullah Furkan Şeker, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Abdullah Furkan, 9 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Yaralı 4 kişinin ise tedavilerinin ardından farklı zamanlarda taburcu olduğu belirtildi.

        Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Musk: "Ateizm bir boşluk yarattı"
        Musk: "Ateizm bir boşluk yarattı"
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Yıldızlı Gece tablosunda şaşırtan detay!
        Yıldızlı Gece tablosunda şaşırtan detay!
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!

        Benzer Haberler

        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa
        Seydişehir'de devrilen elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
        Seydişehir'de devrilen elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
        Konya'da bobinaj kalfası Türkiye'de "yılın kalfası' seçildi
        Konya'da bobinaj kalfası Türkiye'de "yılın kalfası' seçildi
        GRAFİKLİ - Türkiye'nin obruk tehlike ve risk haritası güncelleniyor
        GRAFİKLİ - Türkiye'nin obruk tehlike ve risk haritası güncelleniyor
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da mısır tarlalarında kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
        Konya'da mısır tarlalarında kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı