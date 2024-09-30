Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Çekiciye çarpan hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

        KONYA'nın Karapınar ilçesinde önce önündeki çekiciye, ardından da refüje çarpan çıkan hafif ticari araç takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çekiciye çarpan hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'nın Karapınar ilçesinde önce önündeki çekiciye, ardından da refüje çarpan çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya-Adana kara yolu Yelekli mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 42 GV 516 plakalı hafif ticari araç, önce plakası ve sürücüsü belirlenemeyen çekiciye, ardından da refüje çıkıp, takla attı. Kazada araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kondu.

        Polis, ölen ve yaralanan kişilerin kimlik tespiti ile kaçan çekicinin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        İtalya ve İsviçre sınırı değişti!
        İtalya ve İsviçre sınırı değişti!
        Spor yazarları ne dedi?
        Spor yazarları ne dedi?
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        3 yıl arayla ağlattılar! Kaderin böylesi!
        3 yıl arayla ağlattılar! Kaderin böylesi!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        Musk'tan bir tepki de Netflix'e
        Musk'tan bir tepki de Netflix'e
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        İlk iletişim nasıl gerçekleşti?
        İlk iletişim nasıl gerçekleşti?
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı

        Benzer Haberler

        Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü kurtarılamadı
        Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü kurtarılamadı
        Nilüfer çiçeğinin bir günlük yolculuğu kamerada
        Nilüfer çiçeğinin bir günlük yolculuğu kamerada
        21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sürüyor
        21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sürüyor
        Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, otomobiliyle ağaca çarptı
        Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, otomobiliyle ağaca çarptı
        21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sürüyor
        21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sürüyor
        Beyşehir'de elma hasadı sürüyor
        Beyşehir'de elma hasadı sürüyor