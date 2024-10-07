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        Cennet'in ölümüne neden olan sürücü yakalandı

        KONYA'daotomobili ile çarptığı Cennet Aşık'ın (17) ölümüne neden olan sürücü Aziz C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:17 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:20
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        Cennet'in ölümüne neden olan sürücü yakalandı
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        KONYA'daotomobili ile çarptığı Cennet Aşık'ın (17) ölümüne neden olan sürücü Aziz C., polis tarafından yakalandı.

        Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Meram ilçesi Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi Özbayram Sokak'ta meydana geldi. Aziz C.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen kıza çarptı. Üzerinden kimlik çıkmayan kız metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü kaçtı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan araştırmada ölen kişinin Cennet Aşkın olduğu belirlendi.

        'BİR ANLIK KORKUYLA ÇARPTIM'

        Kaçan sürücü, görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera görüntülerinin incelemesi sonrası yakalandı. Gözaltına alınan Aziz C. ilk ifadesinde, "Yol karanlıktı, çarptım ama ne olduğunu anlamadım. Bir anlık korkuyla kaçtım" dedi.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürerken Cennet Aşkın'ın bugün Yazır Mezarlığı'nda defnedilmesi bekleniyor.

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