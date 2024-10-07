Cennet'in ölümüne neden olan sürücü yakalandı

KONYA'daotomobili ile çarptığı Cennet Aşık'ın (17) ölümüne neden olan sürücü Aziz C., polis tarafından yakalandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Meram ilçesi Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi Özbayram Sokak'ta meydana geldi. Aziz C.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen kıza çarptı. Üzerinden kimlik çıkmayan kız metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü kaçtı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan araştırmada ölen kişinin Cennet Aşkın olduğu belirlendi.

'BİR ANLIK KORKUYLA ÇARPTIM'