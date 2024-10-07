Cennet'in ölümüne neden olan sürücü yakalandı (2)
TOPRAĞAVERİLDİKonya'da Aziz C.
TOPRAĞAVERİLDİ
Konya'da Aziz C.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Cennet Aşık'ın cenazesi, Konya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası Yazır Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cennet Aşık'ın kazadan önce arkadaşları ile buluştuğu, dönüşte yolun karşısına geçerken otomobilin altında kaldığı öğrenildi.
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