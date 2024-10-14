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        Eşi evi terk etti, kayınpederinin yanında havaya ateş edince 'Silahla tehdit'ten gözaltına alındı

        KONYA'da Hacı Mustafa I.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 17:10 Güncelleme: 14.10.2024 - 17:15
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        Eşi evi terk etti, kayınpederinin yanında havaya ateş edince 'Silahla tehdit'ten gözaltına alındı
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        KONYA'da Hacı Mustafa I. (24), 2 çocuğuyla evi terk eden eşi Marziye I.'nın (23) yanına gidip, tartıştığı kayınpederi Yılmaz T.'ye (46) yakın mesafede tabancayla havaya ateş etti. 'Silahla tehdit' suçundan gözaltına alınan Hacı Mustafa I, ifadesinin ardından 30 gün uzaklaştırma kararıyla serbest kaldı. Yılmaz T. ise "Ben ya da ailemden biri ölebilirdi. Bu adamı neden serbest bıraktılar? Gereğinin yapılıp, tutuklanması lazım. 30 gün uzaklaştırma verildi. Burası köy yeri, 30 gün uzaklaştırma verse ne olur" dedi.

        Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Marziye I., 10 Ekim'de eşi Hacı Mustafa I. ile tartıştıktan sonra ailesini arayıp, kendisini gelip almalarını istedi. Ardından Marziye I., 2 çocuğuyla birlikte ailesinin evine gitti. Hacı Mustafa I. da aynı gün saat 22.00 sıralarında otomobiliyle kayınpederi Yılmaz T.'nin evine gitti. Hacı Mustafa I., evin önünde kayınpederi Yılmaz T., kayınvalidesi Zübeyde T. ve kayınbiraderi Zahri T.'ye küfredip, tehditlerde bulunarak çocuklarını almak istediğini söyleyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hacı Mustafa I., belinden çıkardığı tabancayı kayınpederi Yılmaz T.'ye doğru doğrultup, havaya ateş etti. Bir yakınının ikna ettiği Hacı Mustafa I. bölgeden ayrıldı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Ailenin şikayeti üzerine 'Silahla tehdit' suçundan gözaltına alınan Hacı Mustafa I., ifadesinin ardından 30 gün uzaklaştırma kararıyla serbest bırakıldı.

        3 AYDIR TARTIŞIYORDUK

        Jandarmaya verdiği ifadesinde, Marziye I., ''Eşimle, 3 aydır sözlü olarak tartışmalar yaşıyorduk. Beni, ailemle ve çocuklarımla tehdit ediyordu. 10 Ekim günü yine eşimle sözlü olarak tartışma yaşadık. Ben de annemi, beni ve çocuklarımı eve götürmeleri için aradım. Aynı akşam saat 22.00 sıralarında eşim Hacı Mustafa I., annemlerin evine geldi. Annem Zübeyde T., babam Yılmaz T. ve abim Zahri T., eşim Hacı Mustafa I.'nın geldiğini görünce yanına gittiler. Sonrasında babam ve abime bağırmaya başladı. Eşim, belinden silah çıkarttı ve 1 el ateş etti. Eniştesi olan Ebuzer E. ayırmak için araya girdi. Sonrasında babamlarla birlikte eve girdik. Eşim de evden uzaklaştı. Bu olayla ilgili olarak 30 gün süre ile tedbir kararı istiyorum, şikayetçi ve davacıyım'' dedi.

        Baba Yılmaz T. de ifadesinde, ''Pancar tarlasında çalışırken, eşim beni arayıp, kızımın kendisini evimize getirmemizi istediğini söyledi. Damadım, 3 aydır kızımı evden kovuyormuş. Ben de yaşanılan bu olayı öğrendim, gidip kızımı, kendi evime getirdim. Akşam damadım, evime silahlı bir şekilde gelerek 10 dakika boyunca kornaya basarak bizi taciz etti. Damadımla konuşurken, üzerimize doğru tabancayla 1 el ateş etti. Sonrasında Ebuzer E., Mustafa'yı tutarak uzaklaştırdı. Biz de kendimizi korumak için eve geçtik. Biz eve geçerken arkamızdan 'Bu çatı altında adam bırakmayacağım' diyerek tehditte bulundu'' diye konuştu.

        Şikayetçi olduğu damadının gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını öğrenen Yılmaz T., "Kızım 2019 yılında kaçarak evlendi. Bu olayda ben ya da ailemden biri ölebilirdi. Bu adamı neden serbest bıraktılar? Niye kimse ilgilenmiyor? Canının istediği geziyor. Beni, ailemi ölümle tehdit ediyor. Gereğinin yapılıp, tutuklanması lazım. 30 gün uzaklaştırma verildi. Burası köy yeri, 30 gün uzaklaştırma verse ne olur? Ben çocuğum için ölürüm. Bir an önce gereğinin yapılması lazım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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