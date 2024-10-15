Mantardan zehirlenen Gülsüm öldü
KONYA'da yediği mantardan zehirlenen Gülsüm Önsesveren (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
KONYA'da yediği mantardan zehirlenen Gülsüm Önsesveren (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Seydişehir ilçesinde oturan Gülsüm Önsesveren ile ablası Hacer Önsesveren, 8 Ekim'de yedikleri mantardan zehirlenip, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hacer Önsesvere tedavisi sonrası taburcu edilirken, Konya'ya sevk edilen kardeşi bugün hayatını kaybetti. Gülsüm'ün cenazesi Eserler Camisi'nde kılınan namaz sonrası Kızılcalar Mezarlığı'na defnedildi.
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