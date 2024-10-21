Galerici bıçaklandı, yolda kaza yaptı; hastanede öldü (2)

Konya'da galerici Muhammet Oğuzhan Yaşar'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayının ayrıntıları ortaya çıktı. Öldürülen Yaşar ve bıçağı kullandığı öne sürülen Batuhan B.'nin aralarında trafikte ‘yol verme’ nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısının ise 9'a yükseldiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.