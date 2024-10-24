İhbara giden polisi 7 yerinden bıçaklayan saldırgan, olayı hatırlamıyormuş

KONYA'da sağlık ekiplerine eşlik etmek için gittikleri adreste polis memuru Mustafa Topuz'a (28) saldırıp 7 bıçak darbesiyle yaralayan, kendisi de tabancayla vurulup yakalanan ve dün tutuklanan Emre Köroğlu (29) ifadesinde, ''Uyuşturucu kullandım. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Olay, 13 Ekim'de saat 10.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, birinin sinir krizi geçirdiği ihbar edilen N.K.’nin evine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kapının açılması için beklerken, sinir krizi geçirdiği öne sürülen Emre Köroğlu bıçakla saldırdı. Saldırıda 3 yıllık polis memuru bekar Mustafa Topuz, sırtından 7 bıçak darbesiyle yaralandı. Topuz ile bir başka polis memuru, tabancalarını çekip saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralı polis Topuz, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, saldırgan da Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ameliyat edilen polis memuru Mehmet Topuz, tedavisinin ardından taburcu oldu.