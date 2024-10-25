Çiftçilerin, fabrikada silahlı sıra kavgası: 1 yaralı

KONYA'nın Çumra ilçesinde şeker fabrikasına pancar teslim etmeye gelen çiftçilerden Sedat T. (24), sıra nedeniyle tartıştığı ve husumetli olduğu Onur Alp Köfe'yi (33), tabancayla kol ve bacaklarından vurarak yaraladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Çumra ilçesindeki bir şeker fabrikasında meydana geldi. Fabrikaya pancarlarını teslim etmeye gelen, husumetli Sedat T. ve Onur Alp Köfe arasında, iddiaya göre, sıra nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat T., tabancayla Onur Alp Köfe'yi sağ kolu ile bacaklarından yaraladı. Köfe, yere yığıldı. Sedat T. de bir süre başında bekledikten sonra tabancasını tekrar Köfe'ye doğrulttu. Bu sırada çevredekilerden biri, 'Dur yapma' diye uyarıda bulundu. Sedat T. ateş etmekten vazgeçip geriye doğru gitti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.