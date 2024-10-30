Ali Çamdalı ile yollarını ayıran Konyaspor, Recep Uçar ile anlaştı

KONYASPOR, 29 Nisan 2024 tarihinde takımın başına getirdiği teknik direktör Ali Çamdalı ile geçtiğimiz pazartesi günü yollarını ayırdı. Bununla ilgili şu ana kadar resmi açıklamayı yapmayan yeşil beyazlı yönetim, Çamdalı'nın yerine ise teknik direktör Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaştı.

Yeşil-beyazlı yönetim, geçen sezon teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırdıktan sonra kulübün sportif direktörü Ali Çamdalı'yı, teknik adamlık görevine getirildi. Takımın geçen pazar günü Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olmasının ardından pazartesi günü toplantı yapan yönetim, Ali Çamdalı ile yollarını ayırma kararı aldı. Ancak bu karar resmi olarak duyurulmadı.