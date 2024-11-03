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        Eski eşi tarafından öldürülen 1 çocuk annesi, toprağa verildi

        KONYA'da geçen yıl boşandığı Murat Ulaşan'ın (27), konuşma bahanesiyle boş araziye götürüp bıçaklayarak öldürdüğü 1 çocuk annesi Bahriye Kalaycı'nın (25) cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 16:06 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:10
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        Eski eşi tarafından öldürülen 1 çocuk annesi, toprağa verildi
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        KONYA'da geçen yıl boşandığı Murat Ulaşan'ın (27), konuşma bahanesiyle boş araziye götürüp bıçaklayarak öldürdüğü 1 çocuk annesi Bahriye Kalaycı'nın (25) cenazesi, toprağa verildi.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında Karatay ilçesi İsmil Mahallesi Akyel Yaylası’nda meydana geldi. Murat Ulaşan, geçen yıl önce boşandığı Bahriye Kalaycı’nın yaşadığı eve gitti. Ulaşan, aracına aldığı Kalaycı’yı konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü. Murat Ulaşan, burada çıkan tartışmada önce Kalaycı’yı, ardından da kendini bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Bahriye Kalaycı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Murat Ulaşan ise ilk müdahale sonrası Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Bahriye Kalaycı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak bugün öğle namazı sonrası İsmil Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ulaşan'ın tedavisinin de sürdüğü belirtildi.

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