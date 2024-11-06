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        UCLG Başkanı Altay: Başında bulunduğumuz kurumları, kişisel kanaatlerimizi ifade etmek için kullanamayız

        – BİRLEŞMİŞ Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Başında bulunduğumuz kurumları kendi kişisel kanaatlerimizi ifade etmek için kullanamayız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 13:26 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:30
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        UCLG Başkanı Altay: Başında bulunduğumuz kurumları, kişisel kanaatlerimizi ifade etmek için kullanamayız
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        – BİRLEŞMİŞ Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Başında bulunduğumuz kurumları kendi kişisel kanaatlerimizi ifade etmek için kullanamayız. Türkiye Belediyeleri Birliği adına kanaat söylüyorsanız, tüm Türkiye'deki belediyeler adına konuştuğunuzu bilmeniz gerekiyor'' dedi.

        Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG), Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, son zamanlarda belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkan Altay, “Seçilmiş insanların da sınırsız bir özgürlüğünün olmadığını herkes bilmeli. Nasıl bireysel olarak sınırsız bir özgürlüğünüz yok. Kurallara ve kanunlara uymak zorundasınız. Toplumun belirlediği kurallar ve yasalar var. Buna göre de cezalar var. Ben seçildim, bundan sonra her şeyi yapmakta özgürüm, terörle iltisaklı olabilirim, teröre kaynak aktarabilirim, terörün finansmanını sağlayabilirim, teröre fayda sağlayacak şeyler söyleyebilirim, derseniz, buna dünyanın hiçbir yerinde kimse izin vermez. 85 milyonun vergilerinden toplanan paylarla oluşturduğumuz belediye bütçesini, iş ve hizmet üretmek konusunda kullanmak zorundayız” diye konuştu.

        Altay, ''Başında bulunduğumuz kurumları kendi kişisel kanaatlerimizi ifade etmek için kullanamayız. Türkiye Belediyeleri Birliği adına kanaat söylüyorsanız, tüm Türkiye'deki belediyeler adına konuştuğunuzu bilmeniz gerekiyor. Bırakın başka siyasi partileri, kendi siyasi partinizden bile kayyum meselesini de sizin gibi düşünmeyen onlarca insan varken, çıkıp burada böyle açıklamalar yapamazsınız. Ben Dünya Belediyeler Birliği adına bir şey söylüyorsam ya da Türk Dünyası Belediyeler Birliği adına bir şey söylüyorsam, oradaki arkadaşlarımızın ortak kanaatini ifade etmek zorundayım. Yoksa buranın başkanı benim, ben istediğim gibi her şeyi söylerim diyemezsiniz” diye konuştu.

        ‘İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ORGANİZASYON VE KONSER BÜTÇESİ 5 MİLYAR TL’

        Bazı belediyelerin hizmetle değil, düzenlediği konserlerle anıldığını ifade eden Başkan Altay, ''Belediye başkanının gündemi şehir olmazsa, belediyenin gündemi de şehir olmaz. Son günlerde belediye başkanlarımız, konserlerle anılır hale geldi. Son günlerde belediye başkanlarımız nerede bir polemik konusu varsa, oraya gidip adeta bundan bir siyasi popülarite oluşturmaya çalışıyorlar. Belediye başkanlığı kariyer planlaması yapılacak bir makam değil. Belediye başkanlığı hizmet üretilecek bir makam. Türkiye'deki büyükşehirler sadece konserlerle anılıyor. Burada bir problem var demektir. Kaynaklarınızın büyük bir kısmını buraya aktarıyorsanız burada büyük bir problem var demektir. 2021 yılından 2024 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyon ve konser bütçesi 5 milyar TL arkadaşlar. Bunlar şehirlerimizin geriye düşmesine neden oluyor.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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