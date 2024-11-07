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        1 kişinin öldüğü komşu kavgasında babaya müebbet hapis talebi

        KONYA'da komşu iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada mütalaa veren savcı, Sadık Polat (63) için müebbet ve 45 yıla kadar hapis cezası istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:53 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:55
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        1 kişinin öldüğü komşu kavgasında babaya müebbet hapis talebi
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        KONYA'da komşu iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada mütalaa veren savcı, Sadık Polat (63) için müebbet ve 45 yıla kadar hapis cezası istedi. Oğlu Volkan Polat (34) için de 39 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcı ayrıca her 2 sanık için 'haksız tahrik' indirimi yapılmasını istedi.

        Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Çakabey Caddesi'nde oturan Volkan Polat hakkında Ercüment Atçı'nın (30) 7 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Sağlık raporlarında istismar bulgusuna rastlanmayınca savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Bu nedenle komşu olan Polat ile Atçı aileleri arasında husumet oluştu. Geçen yıl 18 Nisan'da saat 17.00 sıralarında Ercüment Atçı, akrabası Hasan Lorascan (31), Tuğba Erdem ve B.A. otomobille gittikleri sırada, Volkan Polat ve babası Sadık Polat ile karşılaştı. Taraflar arasında yine tartışma çıktı.

        2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        Tartışma sırasında Sadık Polat, evlerinin bahçesinden tabancayla, araçlarından inen Ercüment Atçı ile Hasan Lorascan'a ateş etti. Ercüment Atçı başından, otomobilin arkasına saklanıp, kendisini korumaya çalışan Hasan Lorascan da bacağından ağır yaralandı. Tuğba Erdem ve B.A. adlı çocuk, olaydan yara almadan kurtuldu. Çağrılan ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ercüment Atçı, kurtarılamadı. Lorascan da tedavisinin ardından taburcu oldu.

        SİLAHI BABA KULLANMIŞ

        Olayın ardından Sadık Polat ile oğlu Volkan Polat polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Volkan Polat, ilk ifadesinde tabancayı kullanan kişinin kendisi olduğunu söyledi. Ancak baba ve oğlun parmak ve barut izi testlerinde silahı kullanan kişinin Sadık Polat olduğu tespit edildi. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde de Sadık Polat'ın, evinin bahçe duvarının arkasından tabancayla Ercüment Atçı ve Hasan Lorascan'a peş peşe ateş ettiği görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        'AKIL VE RUH SAĞLIĞI YERİNDE'

        Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan baba ve oğul için Cumhuriyet savcısı, mahkemeye mütalaasını sundu. Savcı, mütalaasında akıl ve ruh sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen Volkan Polat'ın Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu'ndan gelen raporda 'akıl ve ruh sağlığının yerinde' olduğunun belirtildiğine yer verdi.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Savcı, Sadık Polat hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile Lorascan'ın yaralanması ve diğer 2 kişinin yara almadan kurtulmasına ilişkin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 9 yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası isteyip, suçun 'haksız tahrik altında gerçekleştiğini belirterek de indirim yapılmasını talep etti. Oğlu Volkan Polat'ın da yardım ettiğine kanaat getiren savcı, Atçı'nın öldürülmesine yönelik 'Yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, diğer 3 kişi için de 8'er yıla kadar hapis cezası talep edip, bu suçlara da 'haksız tahrik' indirimi yapılmasını istedi. Mahkeme heyeti, karar için duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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