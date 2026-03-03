Konya'da eniştesi ve yeğenini silahla öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

Konya'da tartıştığı eniştesi ile 17 yaşındaki yeğenini silahla öldüren sanığa, 25 yıl hapis cezası verildi.



Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Kunt ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.



Söz verilen sanık Kunt, kasıtlı olarak 17 yaşındaki maktulü öldürmek istemediğini öne sürerek, "Kasten kimseyi öldürmek istemedim. Eylemim meşru müdafaa kapsamındadır. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.



Heyet, sanığın, "kasten öldürme" ve "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 30 yıl hapisle cezalandırılmasına, yargılama aşamasında iyi hal göstermesinin lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul ederek 25 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.



Konya'nın merkez Meram ilçesi Evliyatekke Mahallesi'nde 4 Mayıs 2021'de, hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Kunt (54) ile Hüseyin Kayabaşı (46) ve oğlu Osman Kayabaşı (17) arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden kavga çıkmıştı. Kavgada silahla vurulan Osman Kayabaşı olay yerinde, Hüseyin Kayabaşı ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti.



