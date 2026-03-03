Canlı
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da eniştesi ve yeğenini silahla öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

        Konya'da tartıştığı eniştesi ile 17 yaşındaki yeğenini silahla öldüren sanığa, 25 yıl hapis cezası verildi.

        Giriş: 03.03.2026 - 20:32
        Konya'da eniştesi ve yeğenini silahla öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

        Konya'da tartıştığı eniştesi ile 17 yaşındaki yeğenini silahla öldüren sanığa, 25 yıl hapis cezası verildi.

        Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Kunt ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

        Söz verilen sanık Kunt, kasıtlı olarak 17 yaşındaki maktulü öldürmek istemediğini öne sürerek, "Kasten kimseyi öldürmek istemedim. Eylemim meşru müdafaa kapsamındadır. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Heyet, sanığın, "kasten öldürme" ve "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 30 yıl hapisle cezalandırılmasına, yargılama aşamasında iyi hal göstermesinin lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul ederek 25 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        Konya'nın merkez Meram ilçesi Evliyatekke Mahallesi'nde 4 Mayıs 2021'de, hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Kunt (54) ile Hüseyin Kayabaşı (46) ve oğlu Osman Kayabaşı (17) arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden kavga çıkmıştı. Kavgada silahla vurulan Osman Kayabaşı olay yerinde, Hüseyin Kayabaşı ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Osimhen'e dev talip!
        Altında düşüş
        Canlı anlatım ve istatistikler
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Torunundan olay açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Ramazan Günlüğü
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
