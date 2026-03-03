Konya'da YEDAM danışanlarının yaptığı resimler sergilendi

Yeşilay Konya Şubesi Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) danışanlarının eserlerinin bulunduğu sergi açıldı. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bir alışveriş merkezindeki serginin açılışında, 1-7 Mart Yeşilay Haftası ve 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Sergiyle, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına dikkati çekmek istediklerini anlatan Dinç, YEDAM danışanlarının sanat atölyeleri aracılığıyla el becerisi kazandığını, özgüvenlerinin arttığını belirtti. Kurslara katılan danışanlar tarafından bir yıl boyunca hazırlanan 100 eserden oluşan sergi kurdele kesimiyle açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.