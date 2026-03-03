Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da YEDAM danışanlarının yaptığı resimler sergilendi

        Yeşilay Konya Şubesi Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) danışanlarının eserlerinin bulunduğu sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 13:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da YEDAM danışanlarının yaptığı resimler sergilendi

        Yeşilay Konya Şubesi Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) danışanlarının eserlerinin bulunduğu sergi açıldı.

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bir alışveriş merkezindeki serginin açılışında, 1-7 Mart Yeşilay Haftası ve 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Sergiyle, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına dikkati çekmek istediklerini anlatan Dinç, YEDAM danışanlarının sanat atölyeleri aracılığıyla el becerisi kazandığını, özgüvenlerinin arttığını belirtti.

        Kurslara katılan danışanlar tarafından bir yıl boyunca hazırlanan 100 eserden oluşan sergi kurdele kesimiyle açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor
        Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi

        Benzer Haberler

        Karatay'da 8 okula FIFA standardında yeni halı saha
        Karatay'da 8 okula FIFA standardında yeni halı saha
        Karapınar'da lise öğrencileriyle bilim söyleşisi
        Karapınar'da lise öğrencileriyle bilim söyleşisi
        Konya'da mesleki eğitimde stratejik iş birliği
        Konya'da mesleki eğitimde stratejik iş birliği
        Konya'da gencin hayatını kaybettiği kavga anı kamerada
        Konya'da gencin hayatını kaybettiği kavga anı kamerada
        45 yıllık bakır ocakta geleneksel tel kadayıf
        45 yıllık bakır ocakta geleneksel tel kadayıf
        Konya'da yağışlar hububata umut oldu
        Konya'da yağışlar hububata umut oldu