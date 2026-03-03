Canlı
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da kızının ölümüne neden olan babaya müebbet hapis cezası

        Konya'nın Kulu ilçesinde pompalı tüfekle eşini yaralayan, 5 yaşındaki kızının ölümüne neden olan babaya müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 18:24
        Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, maktulün yakınları, tutuklu sanık Mehmet Ö. ile taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen Mehmet Ö, olay sırasında kasıtlı hareket etmediğini öne sürdü.

        Kızının ölümünden sonra büyük acı yaşadığını anlatan Mehmet Ö, "Çocuğumun canına isteyerek ve kasten kıymadım. Her şey kazayla gerçekleşti. Kapı açık olduğu için mermi sekti ve kızıma geldi. Benim vicdanım rahat, suçsuzum. 10 yıllık eşim bana kin güttüğü için iftiralarda bulunuyor. Kendisi 10 yıllık evliliğimiz boyunca benim hakkımda şikayette bulunmamıştır. Eşim benim cezalandırılmamı istiyor. Ben çocuğumu ve eşimi sevdim." ifadesini kullandı.

        Sanığın boşanma aşamasındaki eşi Şehadet Ö. de olayın kaza olmadığını söyledi.

        Şehadet Ö, sanığın en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini dile getirerek, "Çocuklarını ve eşini sevdiğini söyleyen kişi, kızını öldürüp, eşine şiddet uygulamaz. Kızının öldüğünü gördüğü halde, ateş etmez." diye konuştu.

        Mahkeme, sanığa "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl, "yaralama" suçundan 9 ay, Hira Nur bebeğe karşı "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

        Mehmet Ö, Kulu ilçesinde, 24 Ağustos 2024'te tartıştığı eşini silahla yaralamış, silahla vurulan 5 yaşındaki kızının ölümüne neden olmuştu.

