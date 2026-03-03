Canlı
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Beyşehir'de 350 aileye ramazan desteği

        Beyşehir ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla 350 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) yapılan yazılı açıklamada, yardım organizasyonunun bu yıl da geleneksel olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

        İlçedeki ihtiyaç sahibi ailelere toplam 525 bin lira değerinde hediye kartı desteğinin verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "BTSO Meclis Üyeleri tarafından 350 aileye ulaştırdığımız hediye kartları, temel gıda ve diğer ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunuyor. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu kapsamında bu gibi organizasyonlar çok önemli. Ayrıca bu gibi yardım çalışmaları toplumsal birlikteliği de güçlendirmeyi amaçlıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

