Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da usulsüz 7 bini aşkın reçete yazan psikiyatristin yargılandığı davada mütalaa verildi

        Konya'da özel muayenesinde para karşılığı 7 binden fazla uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçetesi yazdığı iddia edilen psikiyatrist ve bağlantılı olduğu öne sürülen sanıkların yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 20:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da usulsüz 7 bini aşkın reçete yazan psikiyatristin yargılandığı davada mütalaa verildi

        Konya'da özel muayenesinde para karşılığı 7 binden fazla uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçetesi yazdığı iddia edilen psikiyatrist ve bağlantılı olduğu öne sürülen sanıkların yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Konya Adliyesi'nin konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanık psikiyatri uzmanı F.K. ile diğer 20 tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

        Söz verilen sanık F.K, insanları uyuşturucudan uzak tutmaya çalıştığını savunarak, "Bu işi ticaret olarak yapmıyordum. İnsanları tedavi etmek, uyuşturucudan kurtarmak istiyordum. Tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.

        Söz verilen diğer sanıklar, tahliyelerini ve beratlerini istedi.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 54 kişinin beraatini, 14 sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "resmi izne veya reçeteye bağlı uyuşturucu maddelere ilişkin suçlar" kapsamında 4 yıl 2 ay, 2 sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 12,5 yıl ve 1 sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların beyanlarının ardından tutuklu sanıkların tutukluluk halinin ve tutuksuz sanıkların adli kontrollerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 24 Nisan 2024'te psikiyatri uzmanı doktor F.K'nin, özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaşmış, sanıkların, reçeteyle temin ettikleri hapları kullandığı ve ticaretini yaptığı öne sürülmüştü.

        Polis, teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, yakalanan 74 sanık hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        G.Saray'ın kupa 11'i belli oldu!
        G.Saray'ın kupa 11'i belli oldu!
        Altında düşüş
        Altında düşüş
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler

        Benzer Haberler

        Konya'da kızının ölümüne neden olan babaya müebbet hapis cezası
        Konya'da kızının ölümüne neden olan babaya müebbet hapis cezası
        Konya'da çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirildi: 1 tutuklama
        Konya'da çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirildi: 1 tutuklama
        Konya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok: 21 tutuklama
        Konya'da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok: 21 tutuklama
        Beyşehir'de 350 aileye ramazan desteği
        Beyşehir'de 350 aileye ramazan desteği
        Konya'da YEDAM danışanlarının yaptığı resimler sergilendi
        Konya'da YEDAM danışanlarının yaptığı resimler sergilendi
        Karatay'da 8 okula FIFA standardında yeni halı saha
        Karatay'da 8 okula FIFA standardında yeni halı saha