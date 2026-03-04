Seydişehir'de "Bağımlı Olma, Hayata Bağlan" resim sergisi açıldı

Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunca Yeşilay Haftası kapsamında "Bağımlı Olma, Hayata Bağlan" resim sergisinin açılışı yapıldı. Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Takı ve Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından düzenlenen sergide bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşamın önemine dikkati çeken eserler yer aldı. Öğrencilerin çizimlerinden oluşan serginin bir hafta ziyarete açık olacağı bildirildi.

