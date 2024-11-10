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        Devrilen pancar yüklü kamyonun şoförü öldü

        KONYA'da devrilen pancar yüklü kamyonun şoförü Fahrettin Akbulut (39) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 12:00 Güncelleme: 10.11.2024 - 12:05
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        Devrilen pancar yüklü kamyonun şoförü öldü
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        KONYA'da devrilen pancar yüklü kamyonun şoförü Fahrettin Akbulut (39) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında Çumra ilçesi Karkın Mahallesi 75780'inci Sokak’ta meydana geldi. Fahrettin Akbulut’un kontrolünü yitirdiği 42 J 7772 plakalı pancar yüklü kamyon devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Akbulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Fahrettin Akbulut'un cansız bedeni otopsi için Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı,

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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