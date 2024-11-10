Devrilen pancar yüklü kamyonun şoförü öldü (2)
KAZAKAMERADAKonya'da devrilen kamyonun şoförü Fahrettin Akbulut'un öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZAKAMERADA
Konya'da devrilen kamyonun şoförü Fahrettin Akbulut'un öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun virajı döndüğü sırada devrildiği görüldü.
Akbulut'un cenazesinin bugün Karkın Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor.
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