Alev topuna dönen otomobilinden son anda inerek kurtuldu

Atçeken Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karayılan’ın kullandığı otomobili dün akşam saatlerinde seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Durumu fark eden Karayılan, aracı durdurup, inip uzaklaştı. O sırada araç alev topuna döndü. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçta hasar oluştu. Yanma anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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