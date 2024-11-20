Konya'da 2 suç örgütüne operasyon; 26 şüpheli tutuklandı

KONYA’da, 2 farklı suç örgütüne yapılan operasyonda 48 kişi gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda, çek ve senetlerin yanı sıra tabanca ve av tüfekleri ele geçirilen şüphelilerden 26'sı tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya merkezli İstanbul ve Bursa’da yasa dışı suç örgütü üyesi 31 kişiye operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 9 ev, 3 iş yeri ve 4 araçta arama yapıldı. Aramalarda 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 31 fişek, 28 kartuş, 1 kelepçe ve 3 şarjör ele geçirildi. Operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alınırken, 21 şüpheli sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.