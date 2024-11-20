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        Konya'da 2 suç örgütüne operasyon; 26 şüpheli tutuklandı

        KONYA'da, 2 farklı suç örgütüne yapılan operasyonda 48 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:31 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:31
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        Konya'da 2 suç örgütüne operasyon; 26 şüpheli tutuklandı
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        KONYA’da, 2 farklı suç örgütüne yapılan operasyonda 48 kişi gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda, çek ve senetlerin yanı sıra tabanca ve av tüfekleri ele geçirilen şüphelilerden 26'sı tutuklandı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya merkezli İstanbul ve Bursa’da yasa dışı suç örgütü üyesi 31 kişiye operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 9 ev, 3 iş yeri ve 4 araçta arama yapıldı. Aramalarda 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 31 fişek, 28 kartuş, 1 kelepçe ve 3 şarjör ele geçirildi. Operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alınırken, 21 şüpheli sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

        Ekipler, Konya’da faaliyet gösterdiği tespit edilen başka bir suç örgütüne operasyon düzenlendi. Nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma gibi suçlara karıştığı tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 bıçak, 3 muşta, 78 tabanca mermisi, 32 av tüfeği kartuşu, 58 uyuşturucu hap, 2 kök Hint keneviri, çek-senet ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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