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        Konya'da kapanan yollar ulaşıma açıldı (2)

        TİPİNEDENİYLE KAPANAN YOLLAR TRAFİĞE AÇILDIKonya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan, kenti Ankara, Antalya, Aksaray'a bağlayan kara yolları açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 13:56 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:56
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        Konya'da kapanan yollar ulaşıma açıldı (2)
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        TİPİNEDENİYLE KAPANAN YOLLAR TRAFİĞE AÇILDI

        Konya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan, kenti Ankara, Antalya, Aksaray’a bağlayan kara yolları açıldı. Konya-Adana kara yolunun bazı bölümlerinde etkisini sürdüren tipi nedeniyle ulaşımda aksamaların devam ettiği bildirildi. Karayolları ve belediye ekipleri ulaşımın aksadığı kara yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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