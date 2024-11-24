Konya'da kapanan yollar ulaşıma açıldı (2)

Konya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan, kenti Ankara, Antalya, Aksaray’a bağlayan kara yolları açıldı. Konya-Adana kara yolunun bazı bölümlerinde etkisini sürdüren tipi nedeniyle ulaşımda aksamaların devam ettiği bildirildi. Karayolları ve belediye ekipleri ulaşımın aksadığı kara yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

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