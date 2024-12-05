Avukat, cezaevindeki mahkuma uyuşturucu temin ettiği suçlamasıyla tutuklandı

KONYA’da cezaevinde görüşme yaptığı mahkumun üzerinden 1 gram esrar, 1 gram eroin ve 1 gram bonzai ham maddesi çıkan Avukat Halise K. (40), 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Evindeki aramada da uyuşturucu ele geçirilen Halise K., ''Mahkumun üzerinden çıkan uyuşturucudan haberim yok. Evimde bulunan uyuşturucu ise başka bir müvekkilime ait" dedi.

Konya Barosu'na kayıtlı avukat Halise K., pazartesi günü, E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki mahkumlardan olan müvekkiliyle görüştü. Gardiyanlar, avukatın görüşme yaptığı mahkumun davranışlarından şüphelenip üzerini aradı. Mahkumun üzerinden 1 gram esrar, 1 gram eroin ve 1 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. 1 gram bonzai ham maddesinden yaklaşık 150 gram uyuşturucu elde edebileceği belirlendi. Gardiyanlar durumu, cezaevi savcısına bildirdi. Açılan soruşturma kapsamında Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, mahkumla görüşme yapan avukat Halise K.'nin evine operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 3 gram esrar, 100 uyuşturucu hap ve 1 gram kokain ele geçirildi.