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        'Sema gösterisi, eğlence etkinliklerinde yapılmaz'

        KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü Özhan Gültepe, restoran, düğün ve eğlence gibi etkinliklerde sema yapılmasını hoş bulmadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:15
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        'Sema gösterisi, eğlence etkinliklerinde yapılmaz'
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        KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü Özhan Gültepe, restoran, düğün ve eğlence gibi etkinliklerde sema yapılmasını hoş bulmadıklarını söyledi. Gültepe, "Semadaki maksat ve niyet, Allahutaala'yı anmaktır, ona ulaşmaktır, o yolda vesile etmektir. Birtakım hususiyetleri nerede yapılır, nerede yapılmaz, kimlerle olur, kimlerle olmaz noktasında da bir sürü şeyi bilmek gerekiyor" dedi.

        Konya'da her yıl 7 -17 Aralık tarihleri arasında Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle anma törenleri gerçekleştiriliyor. Kentte bu sene de 'Hz. Mevlana'nın 751'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' düzenleniyor. Törenlerde en çok semazenler tarafından yapılan sema ayinleri (Mevlevi dervişlerinin ney, nısfiye gibi çalgılar eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin) çekiyor. Anma programları boyunca gündüz ve gece Mevlana Kültür Merkezi'nde sema ayinleri gerçekleştiriliyor. Sema ayinin başında Mevlevi şeyhi ya da postnişinin bulunması gerekiyor. Günümüzde şeyhlik makamı olmadığı için de semayı Mevlana'nın makamı olarak kabul edilen ve bu görevi temsilen üstlenen postnişin yönetiyor. Konya'daki törenlerin idarecilerinden aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü Özhan Gültepe, semanın bir gösteri olmadığını, ibadet olduğunu söyledi.

        'BAKANLIĞIN GENELGESİNE UYULMUYOR'

        Semanın birçok gerekliliği olduğunu, her yerde yapılamayacağını, restoran, düğün ve eğlence gibi etkinliklerde sema edilmesinin hoş bulmadıklarını belirten Özhan Gültepe, "Bu tür yerlerde sema edilmesini elbette ki çok hoş bulmuyoruz. Bu sadece bizim hoş bulmamamızda ilgili bir şey değil. Bu hakikaten hoş olmuyor. Elbette semayı herkes öğrenebilir, yapabilir. Görünüş olarak, zahiri olarak bu icra edilebilir ama sema böyle bir şey değil. Semadaki maksat ve niyet, Allahutaala'yı anmaktır, ona ulaşmaktır, o yolda vesile etmektir. Birtakım hususiyetleri nerede yapılır, nerede yapılmaz, kimlerle olur, kimlerle olmaz noktasında da bir sürü şeyi bilmek gerekiyor. Bu ortamlarda bunun yapılması her şeyden önce en kibar haliyle arz ediyorum. Hiç hoş ve şık görünmüyor. Elbette ki hiç tasvip etmiyoruz. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın bir genelgesi vardır. Geleneğe göre sema mukabelesi yapmak, nerede yapılır, nerede yapılmaz kararı var. Ama çok uyulduğu da görünmüyor maalesef. O ortamlarda yapılmasını uygun bulmuyoruz. Başka şeyleri de söylemeyi burada uygun bulmuyorum" diye konuştu.

        'SEMANIN HİKMETİNİ VE SIRRINI MEVLEVİ DERVİŞLERİ YAŞAR'

        Semanın kendi öğretileri olduğunu belirten Gültepe, Mevlevilikteki semayı şöyle açıkladı: "Mevlevilikte de bu şöyle anlaşılır, zerreden kürreye her şey dönmektedir. En küçük yapı taşları atomlardan, felekler, yıldızlar, gezegenler, evrendeki her şey dönüyordur, dönmektedir. Bu dönüşün hikmetini, sırrını bu semanın içerisinde Mevlevi dervişleri yaşarlar. Kendi alanında tabii derin öğretileri vardır öyle bir şey söyleyebiliriz. Kelime manası olarak da sema duymak anlamına geliyor. Ama tabii herhangi bir duyuş değil. Manevi bir duyuşla, o ilahi kitabı duyuşla, ruhunuzun ve sonra da bedeninizin harekete geçmesi, o coşkunluk haliyle vecde hali denir buna."

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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