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        'Eren, annesi geleceği zaman kahvaltı ısmarlamak için özellikle taksiye çıkardı'

        KONYA'da harçlığını çıkarabilmek için hafta sonları taksicilik yapan Eren Peker'in (20), trafikte 'yol verme' kavgasında Muzaffer T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 10:53 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:55
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        'Eren, annesi geleceği zaman kahvaltı ısmarlamak için özellikle taksiye çıkardı'
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        KONYA'da harçlığını çıkarabilmek için hafta sonları taksicilik yapan Eren Peker’in (20), trafikte ‘yol verme’ kavgasında Muzaffer T. tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü gece, durağındaki taksi şoförleri arasındaki panik anları, iletişim kurdukları programdaki ses kayıtlarına yansıdı. Bu kayıtlarda, “Eren öldü işi gücü bırakın” sözleri dikkat çekti. Eren Peker’in annesine yük olmamak için taksicilik yaptığını belirten mesai arkadaşı Ömer Fırat Arık, “Eren çok iyi bir çocuktu. Annesi ziyaretine geleceğinde özellikle taksiye çıkar ve buna çok sevinirdi” dedi.

        Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Eren Peker, geçen pazar günü yönetimindeki 42 TT 898 plakalı takside 'yol verme' nedeniyle tartıştığı Muzaffer T. tarafından vücudunun 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan 'yaralama' 'tehdit ve hareket' gibi suçlardan 12 kaydı bulunan Muzaffer T., arkadaşı sürücü Muammer B. ve kaçmalarına yardımcı olan Dilek K. polis ekiplerince yakalandı.

        SES KAYITLARINDA PANİK ANLARI

        Eren Peker’in öldürüldüğü gece, durağındaki taksi şoförleri arasındaki panik anları, iletişim kurdukları programdaki ses kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda ‘Eren öldü, işi gücü bırakın’ kaydı dikkat çekti. Eren'in olaydan saatler önce arkadaşlarına markete gideceğini ve istedikleri bir şeyin olup olmadığını sorduğu da kayıtlarda yer aldı.

        PLAKAYA EREN'İN ADI YAZILDI

        Mesai arkadaşları Eren Peker’in öldürüldüğü taksinin plakasının altına, adını, öldüğü tarihi ve ölümsüzlük sembolü ekledi.

        ‘HAYAT DOLU, NEŞELİ BİR ÇOCUKTU’

        Aynı taksi durağında görev yapan Barış Karaçal, “Eren çok güzel bir çocuktu. 4-5 ay önce durağımızda çalışmaya başladı. Hafta sonları harçlığını çıkartmak için gelip bizleri dinlendirirdi. Herkesin ona güveni tamdı. Hayat dolu, neşeli bir çocuktu. Biz gündüzcüler evdeydik. Sabah 05.00’de haberleştiğimiz programdaki ses kayıtlarını duyunca öğrendim. İçim yandı, yıkıldım” dedi.

        ‘KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSETMİYORUZ’

        Eren Peker’in taksiden kazandığı parayla okul harçlığını çıkardığını, annesinin kendisini ziyarete geleceği günlerdeki mesailerinde sevindiğini söyleyen taksi şoförü Ömer Fırat Arık, “Okulunda, işinde gücünde çok iyi bir çocuktu. Annesi, ziyaretine geleceğinde özellikle taksiye çıkar ve buna çok sevinirdi. Kalbi o kadar temizdi. Aynı zamanda okulu bitirmeye uğraşıyordu. Yaşadıkları onu yıkmamış ve melek gibi bir çocuktu. Bunu yapan kişi insanlık dışı bir şey yapmış. Namertçe, canice defalarca bıçaklamış. Biz artık kendimizi güvende hissetmiyoruz. Olaydan sonra annem beni arayıp, 'Artık çalışma oğlum' diyor” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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