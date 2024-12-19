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        Evli çiftin öldüğü yangında kundaklama şüphesi

        KONYA'da Zeki Özbay (62) ile eşi Aynur Özbay (57) çiftinin öldüğü yangının 3 noktada aynı anda çıktığı belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 15:04 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:10
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        Evli çiftin öldüğü yangında kundaklama şüphesi
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        KONYA'da Zeki Özbay (62) ile eşi Aynur Özbay (57) çiftinin öldüğü yangının 3 noktada aynı anda çıktığı belirlendi. Kundaklama şüphesi üzerinde durulurken, çiftin cenazeleri toprağa verildi.

        Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde oturan Zeki ve Aynur Özbay çiftinin bağ evinde, dün saat 02.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bağ evi, ahır ve samanlıktaki alevler söndürüldü. Ekipler, içeriye girdiğinde Zeki ve Aynur Özbay çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Özbay çiftinin cenazeleri, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İncelemede; yangının ev, ahır ve samanlıkta aynı anda çıktığı belirlendi. Bunun üzerine kundaklama şüphesi ile soruşturma başlatıldı. Geniş çaplı soruşturma sürerken, çiftin cenazesi bugün kılınan namaz sonrası mahalle mezarlığına defnedildi.

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