Dünürünü 500 bin TL alacağı için öldürmüş

KONYA'da borç meselesi nedeniyle dünürü Süleyman Kıyak'ı (40) tabancayla vurarak öldüren Muhammer Ş. (61) adliyeye sevk edildi. Muhammer Ş., ifadesinde, "Bana 500 bin lira borcu vardı. Borç konusunu konuşmak için aracımla aldım. Sonra tartışma çıktı, bana küfretti" dedi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Adana-Karaman çevre yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Muhammer Ş., borç meselesi nedeniyle tartıştığı dünürü Süleyman Kıyak'a, tabancayla 2 el ateş edip göğsünden yaraladı. Yaralı Kıyak, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammer Ş. de Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.