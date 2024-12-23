Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Dünürünü 500 bin TL alacağı için öldürmüş

        KONYA'da borç meselesi nedeniyle dünürü Süleyman Kıyak'ı (40) tabancayla vurarak öldüren Muhammer Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 12:41 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünürünü 500 bin TL alacağı için öldürmüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'da borç meselesi nedeniyle dünürü Süleyman Kıyak'ı (40) tabancayla vurarak öldüren Muhammer Ş. (61) adliyeye sevk edildi. Muhammer Ş., ifadesinde, "Bana 500 bin lira borcu vardı. Borç konusunu konuşmak için aracımla aldım. Sonra tartışma çıktı, bana küfretti" dedi.

        Olay, dün saat 14.00 sıralarında Adana-Karaman çevre yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Muhammer Ş., borç meselesi nedeniyle tartıştığı dünürü Süleyman Kıyak'a, tabancayla 2 el ateş edip göğsünden yaraladı. Yaralı Kıyak, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammer Ş. de Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

        'BANA 500 BİN LİRA BORCU VARDI'

        Muhammer Ş., ifadesinde Süleyman Kıyak'ın oğlunun kayınpederi olduğunu belirterek, "Birkaç ay önce Süleyman Kıyak ile aramızda araba alışverişi oldu. Bana 500 bin lira borcu vardı. Borç konusunu konuşmak için aracımla aldım. Sonra tartışma çıktı. Bana küfretti. Olay nedeniyle pişmanım” dedi.

        Muammer Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        Tipide mahsur kalan Naciye teyze yürekleri ısıttı
        Tipide mahsur kalan Naciye teyze yürekleri ısıttı
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor
        Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düştü
        Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düştü
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Gözler artık transfere döndü!
        Gözler artık transfere döndü!
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        Restoranda yemek soğuyor
        Restoranda yemek soğuyor
        Solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı oldu!
        Solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı oldu!
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        "Musk başkan olmayacak"
        "Musk başkan olmayacak"

        Benzer Haberler

        Hüyük'te arama kurtarma eğitimi yapıldı
        Hüyük'te arama kurtarma eğitimi yapıldı
        AK Parti Seydişehir ilçe Başkanı Ramazan Arın oldu
        AK Parti Seydişehir ilçe Başkanı Ramazan Arın oldu
        Sarayönü'nde liseler arası münazara düzenlendi
        Sarayönü'nde liseler arası münazara düzenlendi
        Yangında ölen çiftin oğlu: Kundaklamadan şüpheleniyorum
        Yangında ölen çiftin oğlu: Kundaklamadan şüpheleniyorum
        Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü sisle kaplandı
        Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü sisle kaplandı
        Borç meselesi yüzünden dünürünü öldürdü
        Borç meselesi yüzünden dünürünü öldürdü