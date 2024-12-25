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        Kırıkkale'de cezaevinden firar etti, Konya'da yakalandı

        KIRIKKALE'de, 'Hırsızlık' suçundan hükümlü olduğu cezaevinden firar eden Ali Efe (29), Konya'da saklandığı bağ evinde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:35
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        Kırıkkale'de cezaevinden firar etti, Konya'da yakalandı
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        KIRIKKALE'de, 'Hırsızlık' suçundan hükümlü olduğu cezaevinden firar eden Ali Efe (29), Konya'da saklandığı bağ evinde yakalandı.

        Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Kırıkkale Delice Cezaevi'nden firar eden hükümlü Ali Efe'nin Konya'da olduğu bilgisini aldı. Çalışma başlatan polis, aynı zamanda 20 suçtan kaydı bulunan Efe'nin Kozağac Mahallesi'nde bir bağ evinde saklandığını tespit etti. Polis, dün düzenlenen operasyonla A.E.'yi saklandığı evde yakaladı. O anlar da kamera kayıtlarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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