Konyaspor, olağanüstü kongreye gidiyor

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda yönetim kurulu üyeleri, 15 Ocak günü olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verdi. Yeni başkan ve yönetim kurulunun seçilmesinin yanı sıra kongrenin gündeminde bütçe ve tüzük tadilatı, taşınır ve taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi gibi konular yer alacak.

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