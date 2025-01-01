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        Konya'da yeni yılın ilk bebeği 'Zümra', saat 00.01'de dünyaya geldi

        KONYA'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 00:57 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:00
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        Konya'da yeni yılın ilk bebeği 'Zümra', saat 00.01'de dünyaya geldi
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        KONYA'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.01'de dünyaya geldi. Bebeğe, 'Zümra' ismi verildi.

        Konya’da Rukiye (31) ve Emre Yorgancı çiftinin bebekleri saat 00.01'de Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde normal doğumla dünyaya geldi. Ailenin 'Zümra' adını verdiği bebek 3 kilo 355 gram ağırlığında doğdu. Bebeğin ilk ziyaretçisi, Konya Valisi İbrahim Akın ile Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç oldu. Vali Akın, anneyi kutladıktan sonra baba Emre Yorgancı’nın asker olduğunu ve Adana’da uzman çavuş olarak görev yaptığını, doğum haberini aldıktan sonra yola çıktığını öğrendi. Vali Akın, Emre Yorgancı’yı görüntülü arayarak kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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