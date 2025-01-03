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        Konya'da obruk oluşumu cep telefonu kamerasında

        KONYA'dayerleşim yerine yakın obruğun oluşumu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 14:26 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:30
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        Konya'da obruk oluşumu cep telefonu kamerasında
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        KONYA'dayerleşim yerine yakın obruğun oluşumu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bir arazide obruk oluştu. Obruğun oluşumu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; obruk oluştuğu, obruk oluşumu sonrasında gürültü ile çökmenin devam ettiği, toz bulutunun yükseldiği, o anları kaydeden kişininse korkarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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