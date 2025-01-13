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        Sevgilisinin 'Bana burada kötü davranıyorlar' dediği iş yerine molotofkokteyli attı

        KONYA'da, sevgilisi E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 12:45 Güncelleme: 13.01.2025 - 12:50
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        Sevgilisinin 'Bana burada kötü davranıyorlar' dediği iş yerine molotofkokteyli attı
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        KONYA'da, sevgilisi E.T.'nin 'Bana burada kötü davranıyorlar' mesajı üzerine çalıştığı restorana molotofkokteyli atan Cem T. (19) ve yanındaki arkadaşı Muammer K. (23), polis tarafından gözaltına alındı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 01.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi’nde meydana geldi. E.T., sevgilisi Cem T.’ye çalıştığı restoranda kendisine kötü davrandıklarına dair mesaj attı. Bunu üzerine Cem T., akaryakıt istasyonundan aldığı benzinle molotofkokteyli yapıp arkadaşı Muammer K. ile birlikte restoranın önüne gitti. Cem T., kapalı olan iş yerine molotofkokteylini fırlattı. Kırılan camdan iş yerine giren molotofkokteyli şans eseri yangına neden olmadı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olaya ilişkin çalışma başlatan Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, Cem T. ve Muammer K.'yi saklandıkları evde yakaladı.

        Gözaltına alınan Cem T.'nin ilk ifadesinde, "Kız arkadaşım, sabah saatlerinde çalıştığı iş yerini kastederek 'Bana burada kötü davranıyorlar' diyerek mesaj attı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek arkadaşım Muammer K.'yi aradım. Akşam buluşmak için randevulaşarak telefonu kapattım. Akşam saatlerinde buluştuk. Arkadaşımın aracında önce alkol aldık. Daha sonra petrolden benzin aldık ve alkol aldığımız şişelere molotofkokteylini hazırladık. Ben hazırladığımız molotofkokteylini iş yerine attım ve olay yerinden kaçtık" dediği öğrenildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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