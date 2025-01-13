Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor - Fenerbahçe maçından notlar

        KONYASPOR, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 20:13 Güncelleme: 13.01.2025 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor - Fenerbahçe maçından notlar
        ABONE OL

        KONYASPOR, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçta hakim Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Bersan Duran ve Candaş Elbil üstlendi.

        Fenerbahçe, cezalı Amrabat ile sakatlıkları süren Oosterwolde, Becao ve İsmail Yüksek'ten yoksun şekilde Konyaspor karşısına çıktı. Konyaspor'da ise maç formu eksik olan Josip Calusic, Alanyaspor deplasmanında kart gören Adil Demirbağ ve Marko Jevtovic oynamadı.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligin 18'inci haftasında oynanan Hatayspor maçına göre ilk 11'de İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Levent Mercan ile Ambarat'ın yerine Livakovic, Mert Müldür, Oğuz Aydın ve Szymanski'ye yer verdi.

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar da Alanyaspor maçın göre, Adil Demirbağ, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Umut Nayir yerine Boateng, Bazoer,

        Melih ve Yusuf'u sahaya sürdü.

        Maçtan önce 11 Ocak 2022 yılında geçirdiği kazada yaşamını yitiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, koreografisi eşliğinde anıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmed Şara: Devrim bitti, devlet zihniyetine geçmeliyiz
        Ahmed Şara: Devrim bitti, devlet zihniyetine geçmeliyiz
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Esir Kuzey Koreli asker: Nerede olduğumu bilmiyorum
        Esir Kuzey Koreli asker: Nerede olduğumu bilmiyorum
        13 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        13 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptırdı!
        Atkısını hamur yoğurma makinesine kaptırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Doğalgaz patlaması can aldı!
        Doğalgaz patlaması can aldı!
        Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık!
        Talu çifti hakim karşısında: Paraları borç olarak aldık!
        Elon Musk ve Avrupa siyaseti arasında savaş
        Elon Musk ve Avrupa siyaseti arasında savaş
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Dünyanın en kötü yemekleri seçildi!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Hafif tempolu adımlarda bile bacağınız ağrıyorsa dikkat!
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin dava Konya'da devam...
        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin dava Konya'da devam...
        Otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan avukatın iddianamesi kabul edildi
        Otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan avukatın iddianamesi kabul edildi
        Sevgilisinin 'Bana burada kötü davranıyorlar' dediği iş yerine molotofkokte...
        Sevgilisinin 'Bana burada kötü davranıyorlar' dediği iş yerine molotofkokte...
        Konya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Konya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Akşehir'de bakkalda çıkan yangın söndürüldü
        Akşehir'de bakkalda çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
        Konya'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı