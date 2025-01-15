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        Yiğit tedavi olup, bisiklete binmek, tribünde Beşiktaş maçı izlemek istiyor

        KONYA'da Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastalığı teşhisi konulan Yiğit Elma (10), bacaklarındaki şişlikler nedeniyle güçlükle yürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:28 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:30
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        Yiğit tedavi olup, bisiklete binmek, tribünde Beşiktaş maçı izlemek istiyor
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        KONYA'da Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastalığı teşhisi konulan Yiğit Elma (10), bacaklarındaki şişlikler nedeniyle güçlükle yürüyor. Dubai’de yapılan gen tedavisi için valilik onaylı yardım kampanyası başlatılan Yiğit’in annesi Rabia Elma (31), tedaviye 1 yıl içinde başlanması gerektiğini belirterek, ''Oğlumun hayalleri var. Bisiklete binmek, tribünde Beşiktaş maçını izlemek ve top oynamak istiyor" diye konuştu.

        Ilgın ilçesinde yaşayan Rabia ve İsmail Elma (32) çiftinin çocukları Yiğit'in, 5 yıl önce bacaklarında şişlikler oluştu. Yapılan tetkiklerde Yiğit Elma’ya kas erimesi olarak bilinen DMD hastalığı teşhisi konuldu. Özel eğitim okulunda eğitimine ve fizik tedaviye başlayan Yiğit’in tedavisinin Dubai’de yapılabildiğini öğrenen ailesi, söz konusu hastaneye başvurdu. Tedavinin masrafının 3 milyon dolar olduğunu öğrenen Elma çifti, Konya Valiliği onaylı yardım kampanyası başlattı.

        Oğlu Yiğit’in tedavinin bir an önce yapılması gerektiğini söyleyen Rabia Elma, "Yiğit, 5 yaşındaydı, bacaklarında şişlikleri fark ettik. Doktora gittiğimizde DMD hastalığı teşhisi konuldu. O zaman bir tedavi yoktu. Ama şimdi bir ilacı, bir çaresi var. Biz de bu ilacı almak istiyoruz. Dubai’de bir hastanede bu ilaçla tedavi yapılıyor. İlacın da çocuğumuza uygun olduğunu öğrendik. Parayı toplayabilirsek tedaviye gidecek. İlacın fiyatı 3 milyon dolar ama inşallah başaracağız. Bu ilacı devlet karşılamıyor. Biz de valilik onaylı yardım kampanyası başlattık. Sesimizi duyan herkesten yardım bekliyoruz. Bizi çaresiz bırakmasınlar. Oğlumun hayalleri var. Bisiklete binmek, tribünde Beşiktaş maçını izlemek ve top oynamak istiyor. Ne olur bu hayalleri gerçekleştirelim” diye konuştu.

        ‘GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ERİYOR’

        Tedavinin yapılabilmesi için 3 milyon dolara ihtiyaç olduğunu, şu ana kadar 860 bin lira toplandığını anlatan İsmail Elma, “Hastalığı öğrenince dünyamız başımıza yıkıldı. Alışmaya çalıştık. Çünkü tedavisi yoktu. Çocuğumuz her gün gözümüzün önünde eriyor. Bu hastalığın bir tedavisi olduğunu öğrendik ve çok mutlu olduk. Bir umuttu bizim için. Tedavi olup iyileşenleri gördük ve biz de valilik izniyle 'Yiğit Elma TR59 0001 0090 1082 9916 8050 01' IBAN numaralı yardım kampanyası başlattık. Çünkü bu ilaca tek başımıza ulaşmamız mümkün değil. Vatandaşlar yardım ediyor ama bu rakama ulaşmamız çok zor olacak. 3 milyon dolara ihtiyacımız var ama şu an toplanan para 860 bin lira” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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