16 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü (2)

Konya'nın Akşehir ilçesinde babası Özcan Özer'i tüfekle vurup öldüren İ.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Ö.'nün babası Özcan Özer'in, annesini dövüp, merdivenlerden aşağı iteklemek üzere iken arkasından tüfekle ateş ettiği belirlendi. İ.Ö.'nün ilk ifadesinde de babası Özcan Özer'in, annesi, kendisi ve kardeşlerine sürekli şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.

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