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        Yolcu otobüsü, park halindeki kamyona çarptı: 3 ölü, 33 yaralı

        KONYA'nın Ilgın ilçesinde, yolcu otobüsünün, park halindeki kamyona, kamyonun da önünde park halindeki TIR'a çarptığı kazada 3 kişi öldü kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 17:43 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:45
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        Yolcu otobüsü, park halindeki kamyona çarptı: 3 ölü, 33 yaralı
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        KONYA'nın Ilgın ilçesinde, yolcu otobüsünün, park halindeki kamyona, kamyonun da önünde park halindeki TIR'a çarptığı kazada 3 kişi öldü kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Derin Rüyam Kamiloğlu'nun (15) Karşıyaka Spor Kulübü eskrim sporcusu olduğu bildirildi.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Ilgın ilçesi yakınlarında meydana geldi. İçerisinde 35 yolcunun bulunduğu Mehmet Bozkuş (47) yönetimindeki 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü, yol kenarında park halinde olan sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 42 APA 376 kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon da önündeki park halinde olan 42 BAG 845 TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüs şoförü Mehmet Bozkuş ile yolculardan Aliye Günay (56) ve Derin Riyal Kamiloğlu hayatını kaybetti, kamyon şoförünün de aralarında bulunduğu 33 kişi yaralandı. Yaralılar, Ilgın ve Konya’daki hastanelere kaldırıldı.

        Otobüste, hayatını kaybeden Derin Rüyam Kamiloğlu'nun da bulunduğu Karşıyaka Spor Kulübünden 1 antrenör ve 6 kişinin Konya'da düzenlenecek olan Türkiye Eskrim Epe Federasyon Kupası için İzmir'den geldikleri öğrenildi.

        Karşıyaka Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde içinde eskrim sporcularımızın da bulunduğu otobüsün yaptığı kaza sonucunda sporcumuz Derin Rüyam Kamiloğlu'nu kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Kamiloğlu'na Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz. Kazayı yaralı olarak atlatan ve hastanede tedavilerini yakından takip ettiğimiz 1 antrenör ve 5 sporcumuza da acil şifalar diliyoruz" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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