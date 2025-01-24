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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 166 projeye 350 milyar lira civarında kaynak öngörüyoruz

        CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı'na ilişkin "2024-2028 dönemi için Eylem Planı kapsamında 166 projeye 350 milyar lira civarında kaynak öngörüyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 17:51 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:55
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 166 projeye 350 milyar lira civarında kaynak öngörüyoruz
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        CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı'na ilişkin "2024-2028 dönemi için Eylem Planı kapsamında 166 projeye 350 milyar lira civarında kaynak öngörüyoruz" dedi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklara Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, bugün Konya'ya geldi. Cevdet Yılmaz ve bakanlar, farklı gruplara ayrılarak, kentte çeşitli temaslarda bulundu. Cevdet Yılmaz, Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Alaaddin Camisi'nde cuma namazı kıldı. Yılmaz, namazın ardından Selçuklu Sultanları Türbesi'nde temsili asker nöbet değişimini izledi. Cevdet Yılmaz ve bakanlar, daha sonra Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nı katıldı.

        'HEDEFİMİZ SADECE EKONOMİK DEĞİL'

        Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Ovası Projesi (KOP) sayesinde bölgedeki yatırımların hızlandığını belirtti. Yılmaz, "Konya Ovası Projesi ya da GAP gibi dev yatırımlar hem o bölgenin potansiyelini harekete geçirmekte, tarım ve su yönetiminde yeni bir seviye yakalanmasını sağlamaktadır hem de yerel kalkınmanın ulusal refaha katkısını güçlendirmektedir. Bölgesel katılma bizim için sadece bir ekonomik hedef değil, aynı zamanda sosyal adaletin sağlanması, sosyal reformun tüm kesimlere yayılması hakkında da son derece önemli bir hedeftir. KOP Bölgesi'ne yapılan yatırımlar, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmıştır" dedi.

        Yılmaz, KOP Bölgesi için öngörülen yatırım miktarının 350 milyar lira olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "2024-2028 dönemi için Eylem Planı kapsamında 166 projeye 350 milyar lira civarında kaynak öngörüyoruz. Bölgede yapılacak toplam yatırım tutarı değil. Sadece o Eylem Planımız kapsamında ele aldığımız projelerin tutarından bahsediyorum. Bu da bölgemize, bölgedeki yatırımlara büyük bir ivme katacak" diye konuştu.

        '899 MİLYON LİRA BÜTÇE ÖNGÖRÜYORUZ'

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da "Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimizle uyumlu olarak KOP Bölgesi'ne yeni bir ivme kazandıracak ve mevcut kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyacak projeleri içeren 2024-2028 KOP Eylem Planımızı tüm paydaşlarımızın katkılarıyla hazırladık. Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkı sağlayacak ve kırsal kalkınmayı hızlandıracak planımızın hazırlık sürecinde öncelikli 4 dönüşüm programı oluşturduk. Bunlardan ilki 39,4 milyar lira bütçe ile gerçekleştirmeyi planladığımız Su Kaynaklarının Etkin Yönetimi Programı. Program doğrultusunda KOP Bölgesi'ndeki su kaynaklarının verimli kullanımı ve sulu tarım alanlarının payının artırılması amacıyla hayata geçireceğimiz projelerle hedeflerimiz; 2028'de bölgede sulanan alanı 1 milyon 676 bin 275 hektara, rehabilite edilen alanı 883 bin hektara çıkartmak ve yer altı su seviyesi düşüşünü durdurmaktır. 6 milyar liralık bütçeye sahip Tarımda Verimlilik Artışı Programıyla; arazi toplulaştırması yapılacak alanı 1 milyon 647 bin hektara, bölgenin bitkisel üretim değerinin Türkiye içerisindeki payını yüzde 15,5'e, küçükbaş hayvan sayısını 7 milyon 500 bine yükselteceğiz. Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayinin Güçlendirilmesi Programı ile; KOP Bölgesi'nde tarım ve sanayi entegrasyonunu güçlendirerek katma değerli üretimi artırmayı, tarım makinaları ile tarımsal ürün ve mamul ihracatını yükseltmeyi hedefliyoruz. Söz konusu çalışmalar için 899 milyon lira bütçe öngörüyoruz" dedi.

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