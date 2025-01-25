Konya'da 4 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar için ekipler çalışma başlattı (7)

5SAAT SONRA AMCA-YEĞEN SAĞ OLARAK KURTARILDI

Konya’da çöken binanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının 5’inci saatin ekiplerden müjdeli haber geldi. Telefonla kurulan irtibatın ardından çalışmalarını belirli bölgede yoğunlaştıran ekipler, enkaz altındaki yaşam üçgeninde oturur vaziyette olan 3 kişiye ulaştı. Ardından UMKE ekipleri ilk olarak Halid Elcezar (53) ile ardından yeğeni Muhammed Elcezar’ı (23), moloz yığınları arasından sağ olarak çıkardı. Enkaz çevresinden güvenli bölgeye kadar oluşturulan insan zinciri ile güvenli bölgeye taşınan 2 yaralı, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Enkaz altındaki diğer kişilerin çıkartılması için çalışmalar sürüyor.