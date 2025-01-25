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        Konya'da 4 katlı bina çöktü: Enkazdan 2 kişi kurtarıldı, 3 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor (8)

        BAKANYERLİKAYA: BİNADA 79 KİŞİ İKAMET EDİYORİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'ya gelerek yıkılan 4 katlı binada sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 02:37 Güncelleme: 25.01.2025 - 02:40
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        Konya'da 4 katlı bina çöktü: Enkazdan 2 kişi kurtarıldı, 3 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor (8)
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        BAKANYERLİKAYA: BİNADA 79 KİŞİ İKAMET EDİYOR

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'ya gelerek yıkılan 4 katlı binada sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından basın açıklaması yapan Bakan Yerlikaya, yaptıkları incelemede binada 79 kişinin ikamet ettiğini, tek tek telefonla ulaşılmaları sonucu enkaz altında sadece 5 kişinin olduğu bilgisine ulaştıklarını söyledi. Enkaz altında olduğu sanılan 5 kişiden 2 kişinin sağ olarak kurtarıldığını ve 3'üncü kişinin de yine sağ olarak kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Yerlikaya, şunları söyledi:

        “İhbardan sonra 10 dakika içerisinde AFAD, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz arama kurtarmayla ilgili Konya şehrimizde tüm ekiplerin her biri buraya geliyor. 10 dakika içerisinde bu çöken binanın enkazından arama kurtarma çalışmaları başladı. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma 112, UMKE, Kızılay, AKUT ve STK'larımızdan toplam 962 personel, 216 araç şu an arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Yani devletin tüm kurum ve kuruluşları Büyükşehir, ilçe belediyelerimiz, civar vilayetlerden AFAD koordinasyonuna gelen 12 vilayetten gelen alanında uzman arama kurtarma ekiplerimiz enkazda, canlara ulaşmaya çalışıyor. Şunu söylemek istiyorum. Bu yaptığımız bu tür çalışmalarda ilk önce şuna bakıyoruz. Adrese veya nüfus sisteminde burada kayıtlı kaç ikamet eden var? 79 kişi burada ikamet ediyor. Buradaki ikametle ilgili olan yaşayan nüfusla ilgili Valiliğimizin koordinasyonunda, Konya'da hem bir yandan KOSKİ Büyükşehir Belediyemiz, aynı zamanda polis aynı zamanda İl Nüfus Müdürlüğü, bir yandan da talimatımıza Göç İdaresi Başkanlığından bu kayıtlı nüfuslara telefonla ulaşıldı. Her biri tek tek arandı. Birden çok kez arandı. Her biri kontrol edildi. Gördük ki 20.05'de içeride yaşayan 2 kişinin kendi imkanlarıyla kurtulduğunu, 5 kişinin içeride kaldığını, geride kalanların her birinde de tek tek telefonla görüştük. Dolayısıyla şu anda bu enkazın altında 5 nüfusun olduğunu, onun haricinde yanlarında beraberinde başka biri olup olmadığıyla da ilgili içeriden çıkan o 2 kişi ve az önce size güzel bir haber verelim. İki ambulans sesi duyduk değil mi? Arama kurtarma çalışmalarımız, 2 yaşayanı oradan kurtardı. Enkazın altında 3 kişinin olduğunu düşünüyoruz. Eğer beraberlerinde bizim bilmediğimiz adres telefonla teyitle ilgili yapmış olduğunuz kontrollerde onların haricinde birisi varsa sayı daha fazla olabilir, ama bizim kanaatimiz şu ki, şu anda enkaz altında 3 can olduğunu düşünüyoruz. Bir güzel haber daha 2 kişi sağ kurtulduktan sonra biraz önce AFAD Başkanımız birinin daha canlı olduğuyla ilgili güzel bir haber getirdi. Temennimiz bir an önce ona da ulaşmak. Diğer ikisiyle de ilgili radar sistemleri yani beton enkazların arkasında bir bedenle ilgili o sistemle ilgili tarama yapıyoruz. Şu ana kadar onların yerlerini belirleyemedik. Bu kadar açık söylüyorum size, ama dediğim gibi çok güçlü bir arama kurtarma ekibimiz, ekipmanlarımız var. İnanıyoruz ki, süratle onların da bulunduğu yerlerini tespit edip hemen bir an önce onlara ulaşmayla ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.''

        KOLAN KESME İDDİASI

        Bakan Yerlikaya, binanın alt katında açılan balıkçıya ait iş yerinin genişletilmesi için kolon kesildiği iddialarla ilgili de şöyle konuştu:

        “Az önce kriz merkezinde toplantı yaptık. Bu bina 1992 yılında inşaat ruhsatını almış, 1994 yılında iskanını almış. O günden bugüne hizmet veriyor. Dolayısıyla şimdi biz şu anda arama kurtarmaya odaklandık. Ama bir yandan Cumhuriyet Başsavcımız, az önce başsavcı vekilimizle görüştük. 4 savcımız geldiler. Onlar da bizim gibi olay yerine geldi. Buna sebebiyet ne olduğunu mutlaka ama mutlaka ortaya çıkarılacak ve sizlerle paylaşılacak. Ayrıca idari tahkikatta başlatıldı. O da bir yandan devam edecek. Benim şu anda arkadaşlarımla beraber yapmaya çalıştığım tek şey var. İçerideki canlara ulaşmak az önceki ambulansın sesi gibi sesi duymak.”

        Tüm iddiaların üzerine gidileceğini belirten Yerlikaya, “Her türlü iddia mutlaka ama mutlaka üzerine gidilecek ve hakikat ortaya çıkacak. Bakın kusur, ihmal, ne varsa, bunların her birinde mutlaka ve mutlaka dosyaya girecek ve gereği yapılacak.” dedi.

        Bakan Yerlikaya, enkaz altından zaman zaman çıkan dumanlarla ilgili de “Burası sobalı bir bina. İtfaiye ekiplerimiz de gereken müdahaleyi yaptı.” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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