Konya'da 4 katlı bina çöktü: Enkazdan 3 kişi kurtarıldı, 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor (12)

ENKAZALTINDA SEVİNÇ SOHBETİ

Konya'da yıkılan 4 katlı apartmanda arama kurtarma çalışması yapan ekiplerin, enkaz altında 5 saat sonra sağ olarak kurtulan Muhammed Cedan (24) ve Halid El Cedan'a (55) ulaştığı andaki mutlulukları ve sevinçli bir şekilde yaptıkları sohbet kameralara yansıdı. Enkaz altındakilerden birinin elini görüp tutan arama kurtarma ekibi, “Eli tuttum eli. Allah'ın izniyle seni çıkartacağım seni. Hiç canını sıkma tamam mı?” diyerek moral vermeye çalıştı. Ardından diğer kazazedeyi görünce de “O merhaba dostum. Maşallah. Allah'ın izniyle bendesin, sıkıntı yok” diye onu da telkin edip su verdi. Su verdikten sonra da fazla içmemeleri konusunda uyarı da bulundu.