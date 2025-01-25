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Konya'dadün 4 katlı binanın yıkılmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Konya'dadün 4 katlı binanın yıkılmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ''24.01.2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemleri devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir.'' denildi.
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