Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da çöken 4 katlı binada ölen çift, yeni evlenmiş

        KONYA'da çöken 4 katlı binada hayatını kaybeden Turki Muhammed ile eşi Emine Mustafa'nın 7 ay önce Suriye'de evlendikten sonra Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:58 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da çöken 4 katlı binada ölen çift, yeni evlenmiş
        ABONE OL

        KONYA'da çöken 4 katlı binada hayatını kaybeden Turki Muhammed ile eşi Emine Mustafa'nın 7 ay önce Suriye'de evlendikten sonra Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Çiftin hemşehrisi Muhammed El Hüseyin, "Burada biraz çalışıp, para toplayıp, Suriye'ye geri dönmeyi düşünüyorlardı. Nasip olmadı" dedi.

        Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 24 Ocak'ta saat 20.00 sıralarında çöken 4 katlı binada enkaz altında kalan Suriye uyruklu aynı aileden Muhammed Cedan (24), amcası Halid El Cedan (55), kardeşi Ahmet Muhammed Cedan (23) sağ olarak kurtuldu, ağabeyi Turki Muhammed ve yengesi Emine Mustafa yaşamını yitirdi. Ölen çiftin cenazeleri, Suriye'ye gönderildi. Sağ olarak kurtulduktan sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi de tedavilerinin ardından taburcu oldu. Enkaz altında hayatını kaybeden genç çiftin, 7 ay önce evlendikleri ortaya çıktı.

        'BUGÜNE KADAR ÇATLATLIK VEYA SES GİBİ HİÇBİR SIKINTI OLMADI'

        Aynı binada oturan ve olay günü binanın tahliye edilmesini sağlayan Ali El Hüseyin'in ağabeyi Muhammed El Hüseyin, "Olay günü binadaki birçok kişinin tahliye olmasını sağlayan Ali El Hüseyin, benim kardeşim. Benimle birlikte aynı evde yaşıyor. 6 yıldır bu binada oturuyorum. Bugüne kadar herhangi bir çatlaklık veya ses gibi hiçbir sıkıntı olmadı. O gün evde değildim. Bakkala gitmiştim. Kardeşim haber verdi. Geldim, ev yıkılmaya başlamıştı. Vefat edenler aynı aileden. Onlar 7 ay önce evlenmiş, aynı köydendik. Evlendikten sonra buraya gelmişlerdi. Burada biraz çalışıp, para toplayıp, Suriye'ye geri dönmeyi düşünüyorlardı. Nasip olmadı. Sağ kurtulanlar da amcası ve kardeşleriydi. Onlar da 1 yıldır burada kalıyorlar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var
        Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var
        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Yenidoğan'a benzetildi! Doktorun iddialarına inceleme!
        Yenidoğan'a benzetildi! Doktorun iddialarına inceleme!
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        "Müthiş geri dönüş"
        "Müthiş geri dönüş"
        Kolombiya ve ABD arasındaki kriz çözüldü
        Kolombiya ve ABD arasındaki kriz çözüldü
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        Yollardaki araçlar yaşlanıyor
        Yollardaki araçlar yaşlanıyor
        Bu işte bir yanlışlık var
        Bu işte bir yanlışlık var
        Yeni alışkanlıklar kazanabilmek için bu yöntemleri deneyin!
        Yeni alışkanlıklar kazanabilmek için bu yöntemleri deneyin!

        Benzer Haberler

        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Miraç Kandili idrak edildi
        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Miraç Kandili idrak edildi
        Konya'da çöken binadan kurtarılan yaralılar taburcu edildi
        Konya'da çöken binadan kurtarılan yaralılar taburcu edildi
        Konya'da 4 katlı bina çökmeden önce zemindeki restoranda fayanslar düşmeye...
        Konya'da 4 katlı bina çökmeden önce zemindeki restoranda fayanslar düşmeye...
        Konya'da çöken binanın bulunduğu cadde yeniden trafiğe açıldı
        Konya'da çöken binanın bulunduğu cadde yeniden trafiğe açıldı
        Konya'da çöken binanın enkazı kaldırıldı
        Konya'da çöken binanın enkazı kaldırıldı
        Konya Cumhuriyet Başsavcılığından çöken binaya ilişkin açıklama:
        Konya Cumhuriyet Başsavcılığından çöken binaya ilişkin açıklama: