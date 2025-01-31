Konyaspor- Bodrum FK: 3-1
STAT:Konya Büyükşehir Belediye HAKEMLER:Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Murat Altan KONYASPOR: Slowik, Oğulcan, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Tunahan (Dk .
STAT:Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER:Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Murat Altan
KONYASPOR: Slowik, Oğulcan, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Tunahan (Dk .77 Prip), Melih (Dk. 77 Aleksic) , Pedrinho (Dk .84 Uğurcan), Yusuf (Dk.70 Ndao), Kramer (Dk. 84 Umut Nayir)
BODRUM FK: Sousa, Üzeyir (Dk.61 Cenk), Ajeti, Celustka, Ege, Taylan, Mohammed (Dk.46 Gökdeniz) , Seferi (Dk. 61 Dimitrov) , Fredy, Okita (Dk.84 Puscas), Celal (Dk.61 Enis)
GOLLER: Dk. 6 Yusuf, Dk. 36 -55 Kramer (Konyaspor), Dk. 68 Fredy (Bodrum FK)
SARI KARTLAR: Bazoer, Yusuf (Konyaspor),Mohammed (Bodrum FK)
TFF Süper Ligin 22'nci haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Bodrum FK'yı 3-1 mağlup etti.
6'ncı dakikada Konyaspor, golle buluştu. Pedrinho'nun derinlemesine pasında topu önünde bulan Yusuf, ceza sahasında kaleci Sousa'yı çalımlayıp, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
36'nci dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkarttı. Pedrinho'nın ceza sahasında ara pasında topu önünde bulan Kramer'in kafa vuruşunda top arka direkten geri döndü. Dönen topu takip eden Kramer'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
43'üncü dakikada Bodrum FK'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ikili mücadelede topa yükselen Yusuf'un eline top çarptı. Hakem Ümit Öztürk, 'VAR' incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi.
45'inci dakikada Taylan'ın penaltı vuruşunda kaleci Slowik, yatarak topa müdahale etti. Defans topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
46'nci dakikada Melih'in ceza sahasına uzak noktasından şutu yan direkten döndü. Defans topu uzaklaştırdı.
55'inci dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahasındaki Oğulcan'ın ara pasında Kramer'in şutunda meşin yuvarlak, ağları havalandırdı: 3-0
68'inci dakikada Bordum FK, skor farkını 2'ye indirdi. Ferdy'nin ceza sahası yayının yakınından sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1
Karşılaşma Konyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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