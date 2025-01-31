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        Konyaspor - Bodrum FK maçının ardından

        SÜPER Lig'in 22'nci haftasında Konyaspor, sahasında Bodrum FK'yı 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 23:09 Güncelleme: 31.01.2025 - 23:09
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        Konyaspor - Bodrum FK maçının ardından
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        SÜPER Lig'in 22'nci haftasında Konyaspor, sahasında Bodrum FK'yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

        Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Konyaspor'u tebrik ederek, ''Aslında fazla söylenecek bir şey yok. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Bizim lige tutunabilme maçımızdı ama bu şekilde mücadele etmek, yenilmek üzücü. Bu şekilde mücadele etmek beni gerçekten kendi adıma çok üzdü. Maç için söyleyecek bir şeyim yok. Konyaspor'u tebrik ediyorum” dedi.

        RECEP UÇAR: BUGÜN ALINAN GALİBİYET ÇOK ANLAMLI

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ise bugün alınan galibiyetin anlamlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

        ''6 haftalık bizim adımıza şanssız bir periyodun ardından bugün alınan galibiyet bizler için, oyuncularımız için, şehrimiz için çok değerli ve çok anlamlı. Bundan dolayı en başta inanılmaz mücadele gösteren, özverili bir oyun ortaya koyan oyuncularımı yürekten kutluyorum. Bizim adımıza bu maçın mazereti yoktu. Dolayısıyla bu doğrultuda hazırlandığımız mutlak galibiyet parolasıyla çıktığımız bir maçtı. Psikolojik olarak da çok rahat olmadığımızı siz de gözlemlediniz sahada. Maç, dengeli başlayan bir oyunla başladı. Sonrasında düşündüğümüz gibi Yusuf'un savunma arkası koşusuyla bulduğumuz golle 1-0 öne geçtik. O bizi biraz psikolojik olarak hem rahatlattı, hem de üstünlüğü bize verdi. Sonrasında oyun dengeliydi. İkinci bulduğumuz gol, bizi çok daha iyi hissettirdi. Üstünlüğü ele almamıza vesile oldu. Devreyi o şekilde bitirmeyi düşünüyorduk, ama yine talihsiz bir penaltı pozisyonu. Hangi kelimeyi kullanacağımı bazen zorlanıyorum. Bizim adımıza talihsiz bir penaltı pozisyonu. Neticesinde Slowik'in inanılmaz kurtarışı, bizi 2-0 üstünlükte devreye psikolojik olarak iyi girmemize vesile oldu. İkinci yarı hedefimiz geri çekilmeden, önde baskılı oyunumuza devam etmekti. 55'te bir geçiş pozisyonunda bulduğumuz gol 3-0’ı getirdi. Daha sonraki bölümde Bodrum oyunu çok riske etti. Çok fazla ofansif oyuncusunu oyuna aldı. Bu dönemde biz de daha tecrübeli nitelendirebileceğimiz Prip, Aleksic, Umut ve Uğurcan gibi oyuncuları alarak son bölümde oyunu bitirmeye çalıştık. Çok fazla net pozisyon o bölümde vermedik. Bir, iki geçiş pozisyonumuzdan biz de bulabilirdik. Şunu net belirtmek isterim ki burada kaybettiğimiz maçlar sonrasında oyuncularımın ortaya koyduğu özveri mücadelesine hep vurgu yapmıştım. Bugün de bu devam etti. Kısıtlı bir kadromuz var. Çok geniş değil. Çok fazla transfer de yapamıyoruz belki ama çocuklarla beraber haftalardır iyi oyunlar oynuyorduk. Sonucunu alamıyorduk. Bugün itibariyle sonucunu aldığımız bir maç oldu. Hayırlı uğurlu olsun.”

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Volkan Demirel'in açıklamaları

        - Recep Uçar’ın açıklamaları

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