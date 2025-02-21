Husumetlisini sokak ortasında silahla ağır yaraladı

KONYA'da Hüseyin K., husumetlisi Mehmet Ak'ı sokak ortasında tabanca ile vurarak ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Aziziye Mahallesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Kafe işleten Hüseyin K., husumetlisi Mehmet Ak'ı sokak ortasında tabanca ile 5 el ateş ederek vurdu. Hüseyin K. kaçarken, Ak kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Ak, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaçan Hüseyin K. polis merkezine giderek teslim olurken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Ak'a, Hüseyin E.'nin tabanca ile ateş ettiği, yere yığılan Ak'ın kaçmaya çalıştığı, bu sırada Hüseyin K.'nin peş peşe yine ateş ettiği, saldırganın daha sonra kaçtığı anlar yer aldı.