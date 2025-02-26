Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da otomobilde patlama; 3 aylık Mustafa ile teyzesi öldü, anne- baba yaralı

        KONYA'da, hastaneden çıkan bir ailenin otomobilinde meydana gelen patlamada 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız (18) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 19:01 Güncelleme: 26.02.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da otomobilde patlama; 3 aylık Mustafa ile teyzesi öldü, anne- baba yaralı
        ABONE OL

        KONYA’da, hastaneden çıkan bir ailenin otomobilinde meydana gelen patlamada 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız (18) yaşamını yitirdi. Patlamada, baba Halil Çakmak ve anne Fatma Çakmak (22) ise yaralandı. Patlamanın ilk belirlemeye göre, otomobilde bulunan oksijen tüpünden kaynaklandığı öğrenildi.

        Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çıkan ailenin içerisinde bulunduğu 42 D 9030 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, patlamada otomobilde bulunan 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Çakmak ile eşi Halil Çakmak ise yaralandı. Yaralı karı- koca ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

        YENİDOĞAN SERVİSİNDEN TABURCU OLMUŞ

        Patlamadan önce Fatma ve Halil Çakmak çiftinin, tedavi gördüğü yenidoğan servisinden taburcu olan 3 aylık bebekleri Mustafa’yı alarak evlerine doğru yola çıkacakları öğrenildi. Patlamanın ise ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan oksijen tüpünden kaynakladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        İlk hedef 350 dolar
        İlk hedef 350 dolar
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Görünümü 'Olay' oldu
        Görünümü 'Olay' oldu
        Trump'ın dünyası!
        Trump'ın dünyası!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak

        Benzer Haberler

        Konya'da araçta çıkan yangında bir bebek ve kadın öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'da araçta çıkan yangında bir bebek ve kadın öldü, 2 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Konya'da polis aracının tırla çarpıştığı kazayla ilgili 1 zanl...
        GÜNCELLEME - Konya'da polis aracının tırla çarpıştığı kazayla ilgili 1 zanl...
        Şapkasını taktığı şehit babasını selam vererek uğurladı (3)
        Şapkasını taktığı şehit babasını selam vererek uğurladı (3)
        Konya-Antalya arasındaki 405 kilometrelik tarihi kervan yolu turizme kazand...
        Konya-Antalya arasındaki 405 kilometrelik tarihi kervan yolu turizme kazand...
        Konya'da "Kurumsal Sosyal Medya Kullanımı" semineri düzenlendi
        Konya'da "Kurumsal Sosyal Medya Kullanımı" semineri düzenlendi
        Konya'da polis aracının tırla çarpıştığı kazayla ilgili 2 gözaltı
        Konya'da polis aracının tırla çarpıştığı kazayla ilgili 2 gözaltı