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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşırı uçlara giden arkadaşlarınızı uyarın

        DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnancı olmayanın geleceği yoktur.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 18:00 Güncelleme: 28.02.2025 - 18:05
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşırı uçlara giden arkadaşlarınızı uyarın
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        DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İnancı olmayanın geleceği yoktur. İnancımızı sahih bilgiler üzerine bina etmemiz gerekir. Sahih, doğru bilgiler. Peygamber Efendimiz, orta yolu bize tavsiye ediyor. Ne aşırı, ne aşırılıklar, ne de hurafeler, orta yol. Orta yolu takip etmemiz lazım. Aşırı uçlara giden arkadaşlarımızı uyarın. Aşırı uçlar, her zaman zararlıdır” dedi.

        Selçuk Üniversitesi’nin 'İslam’ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince' konferansına katılmak üzere Konya’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerle buluştu. Erbaş, buradaki konuşmasında, "İnancı olmayanın geleceği yoktur. İnancımızı sahih bilgiler üzerine bina etmemiz gerekir. Sahih, doğru bilgiler. Peygamber Efendimiz, orta yolu bize tavsiye ediyor. Ne aşırı, ne aşırılıklar, ne de hurafeler, orta yol. Orta yolu takip etmemiz lazım. Aşırı uçlara giden arkadaşlarımızı uyarın. Aşırı uçlar, her zaman zararlıdır. Orta yol, itidal, hadis kitaplarında 'itidal babı' var. Boş yere konulmamış hadis kitaplarına. Bunun için doğru kaynaklardan ve devamlı bir şekilde okumalıyız, geliştirmeliyiz. Ahlak gencin süsüdür, güzel ahlak. Peygamber Efendimiz 'En güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' buyuruyor. Rabb'imiz de O'na 'Sen şüphesiz mutlaka yüce bir ahlak üzeresin' diyor Peygamberimize, öyle tanıtıyor. En küçük davranışlarınızda bile edep, nezaket, zarafet olsun. Peygamber Efendimizin 'Kendisi için istediğini kardeşi için istemeyen hakiki mümin değildir' hadisişerifini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Kendisi için hoşlanmadığını kardeşi için düşünmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

        'LÜKS SOFRALAR KURMAYALIM'

        Selçuk Üniversitesi Camisi’nde cuma namazını da kıldıran Erbaş, cuma hutbesinde ramazan ayında lüks sofralardan kaçınma uyarısında bulundu. Erbaş hutbesinde şunları söyledi:

        "Lüks ve israfın sergilendiği, ihtiyaç sahiplerinin unutulduğu iftar sofraları kurmayalım. Mazluma, yoksula, kimsesize, yetim ve öksüze kol kanat gerelim, iftar sofralarımızı muhtaçlarla paylaşalım. Orucu bahane ederek evde, iş yerinde ve trafikte gönül kırmayalım, huzursuzluk çıkartmayalım. Fırsatçılık yaparak fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmeyelim. Müslümanlara zulmedenlere destek verenlerin ürünleriyle sofralarımızı donatmayalım."

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